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"Навіщо?": Путін не поїде на саміт G20 у Бразилії, яка має арештувати його за ордером МКС

Олег Павлюк, Олександр ШумілінП'ятниця, 18 жовтня 2024, 18:22
Навіщо?: Путін не поїде на саміт G20 у Бразилії, яка має арештувати його за ордером МКС
Фото: Getty Images

Господар Кремля Владімір Путін заявив, що не поїде на саміт "Групи двадцяти" в Бразилії, яка є учасницею Римського статуту та була б зобов’язана арештувати його за ордером Міжнародного кримінального суду.

Джерело: Путін під час зустрічі з журналістами країн БРІКС у п’ятницю, 18 жовтня, передає "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс".

Деталі: Путін на питання, чи не боїться арешту в Бразилії за ордером МКС, відповів питанням: "Що ж, я спеціально туди приїду, щоб порушити нормальну роботу цього форуму?"

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"Ми ж прекрасно всі розуміємо, що навіть якщо виключити цей МКС (Міжнародний кримінальний суд. – Ред.), усі розмови будуть тільки про це. Фактично зірвемо роботу "двадцятки". Навіщо?" – додав він.

Господар Кремля пообіцяв знайти того, хто "на високому рівні гідно представить інтереси нашої країни в Бразилії".

Владімір Путін пропустив тогорічний саміт G20 у столиці Індії, уникаючи можливого політичного осуду і будь-якого ризику арешту за ордером Міжнародного кримінального суду.

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Бразильський президент Лула да Сілва раніше заявив, що запросить керівника Росії на цьогорічний саміт, причому Бразилія також відверто говорила, що "навряд чи" виконає ордер МКС на арешт.

Водночас у червні Путін поїхав у Монголію, яка також є учасницею Римського статуту, й уник арешту. Більше про це – у статті Міжнародне право сили.

ПутінБразиліяГаазький трибунал
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