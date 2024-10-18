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"Зачем?": Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии, которая должна арестовать его по ордеру МУС

Олег Павлюк, Александр ШумилинПятница, 18 октября 2024, 18:22
Зачем?: Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии, которая должна арестовать его по ордеру МУС
Фото: Getty Images

Хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит "Группы двадцати" в Бразилии, которая является участницей Римского статута и была бы обязана арестовать его по ордеру Международного уголовного суда.

Источник: Путин во время встречи с журналистами стран БРИКС в пятницу, 18 октября, передает "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс".

Детали: Путин на вопрос, не боится ли ареста в Бразилии по ордеру МУС, ответил вопросом: "Что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума?"

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"Мы же прекрасно все понимаем, что даже если исключить этот МУС (Международный уголовный суд. – Ред.), все разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу "двадцатки". Зачем?" – добавил он.

Хозяин Кремля пообещал найти того, кто "на высоком уровне достойно представит интересы нашей страны в Бразилии".

Владимир Путин пропустил прошлогодний саммит G20 в столице Индии, избегая возможного политического осуждения и любого риска ареста по ордеру Международного уголовного суда.

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Бразильский президент Лула да Силва ранее заявил, что пригласит руководителя России на саммит этого года, причем Бразилия также откровенно говорила, что "вряд ли" выполнит ордер МУС на арест.

В то же время в июне Путин поехал в Монголию, которая также является участницей Римского статута, и избежал ареста. Больше об этом – в статье Международное право силы.

ПутинБразилияГаагский трибунал
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