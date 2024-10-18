Зеленський: На БРІКС Путін пропонуватиме свою формулу закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський вважає, що глава Кремля Володимир Путін на саміті лідерів країн БРІКС 22-24 жовтня запропонує свою формулу закінчення війни.

Джерело: інтерв’ю Зеленського в телемарафоні "Єдині новини"

Пряма мова: "БРІКС допомагає Путіну показати світу і передусім своєму суспільству, що немає ізоляції Росії… Я вважаю, що партнери повинні більше працювати, щоб до Путіна приїхали не всі на рівні лідерів. Мені здається, це важливо.

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За економічним союзом БРІКС насамперед ідеться про те, що Путін буде робити все, щоб запропонувати світові свою формулу закінчення війни. І для того, щоб його формулу хтось підтримав і погодився, йому потрібен якийсь фундамент і він розуміє, що немає Сполучених Штатів, немає Європи, є великі в нього питання з Азійським простором і Арабські країни розділені.

Тому Путіну було потрібно знайти зрозумілий майданчик. БРІКС – зрозумілий майданчик для нього, але я вважаю, що він буде будувати на цьому майданчику не економічні відносини, а найголовніше – його бачення, як закінчити війну".

Деталі: За словами Зеленського, це проблемне питання, його підіймали і з Білим домом. Поганим сигналом глава держави назвав і те, що Росія працює над запрошенням на цю зустріч генсека ООН Антоніу Гуттереш.