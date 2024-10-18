Зеленский: На БРИКС Путин будет предлагать свою формулу окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин на саммите лидеров стран БРИКС 22-24 октября предложит свою формулу окончания войны.

Источник: интервью Зеленского в телемарафоне "Единые новости"

Прямая речь: "БРИКС помогает Путину показать миру и прежде всего своему обществу, что нет изоляции России... Я считаю, что партнеры должны больше работать, чтобы к Путину приехали не все на уровне лидеров. Мне кажется, это важно.

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За экономическим союзом БРИКС прежде всего идет речь о том, что Путин будет делать все, чтобы предложить миру свою формулу окончания войны. И для того, чтобы его формулу кто-то поддержал и согласился, ему нужен какой-то фундамент и он понимает, что нет Соединенных Штатов, нет Европы, есть большие у него вопросы с Азиатским пространством и Арабские страны разделены.

Поэтому Путину было нужно найти понятную площадку. БРИКС – понятная площадка для него, но я считаю, что он будет строить на этой площадке не экономические отношения, а самое главное – его видение, как закончить войну".

Детали: По словам Зеленского, это проблемный вопрос, его поднимали и с Белым домом. Плохим сигналом глава государства назвал и то, что Россия работает над приглашением на эту встречу генсека ООН Антониу Гуттереш.