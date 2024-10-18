Зеленський назвав умову переговорів з РФ: Дайте більше зброї та запросіть у НАТО

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна повинна йти на мирні переговори з Росією у більш сильній позиції – з потужною зброєю і як мінімум із запрошенням в НАТО.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю журналістам телемарафону "Єдині новини" в п’ятницю

Пряма мова: "Ми їм кажемо (партнерам): Ви хочете, щоб ми з руськими говорили? То посильте нас. Щоб ми сиділи рівноправно, а не щоб просто стілець десь там у сторонці був. Дайте Invitation (офіційне запрошення в НАТО – ред.), дайте зброю тощо".

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Деталі: За совами Зеленського, сенс його Плану перемоги полягає в тому, щоб показати Росії, що Україна отримує від Заходу потужну зброю і готова її застосувати, якщо Путін не припинить війну.

Пряма мова: "(Якщо) сильна країна із захистом – тоді і перемовини інші, тоді тобі не можуть просто сказати: Дивись, якщо завтра цього немає, післязавтра вас не буде. Ні, ніхто вам так не скаже, тому що є відповідь, і вона вже зосереджена в Україні. Це – пакет стримування, відповідна зброя, відповідна кількість військових і партнери".