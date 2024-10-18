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Зеленский назвал условие переговоров с РФ: Дайте больше оружия и пригласите в НАТО

Евгений КизиловПятница, 18 октября 2024, 18:30
Зеленский назвал условие переговоров с РФ: Дайте больше оружия и пригласите в НАТО
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна идти на мирные переговоры с Россией в более сильной позиции – с мощным оружием и как минимум с приглашением в НАТО.

Источник: Зеленский в интервью журналистам телемарафона "Единые новости" в пятницу

Прямая речь: "Мы им говорим (партнерам): Вы хотите, чтобы мы с русскими говорили? Так усильте нас. Чтобы мы сидели равноправно, а не чтобы просто стул где-то там в сторонке был. Дайте Invitation (официальное приглашение в НАТО – ред.), дайте оружие и тому подобное".

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Детали: По совам Зеленского, смысл его Плана победы заключается в том, чтобы показать России, что Украина получает от Запада мощное оружие и готова его применить, если Путин не прекратит войну.

Прямая речь: "(Если) сильная страна с защитой – тогда и переговоры другие, тогда тебе не могут просто сказать: Смотри, если завтра этого нет, послезавтра вас не будет. Нет, никто вам так не скажет, потому что есть ответ, и он уже сосредоточен в Украине. Это – пакет сдерживания, соответствующее оружие, соответствующее количество военных и партнеры".

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