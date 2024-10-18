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Сили оборони звільнили та зачистили село Кругляківка на Харківщині – ГУР

Тетяна ОлійникП'ятниця, 18 жовтня 2024, 18:59
Сили оборони звільнили та зачистили село Кругляківка на Харківщині – ГУР
Скриншот з відео у соцмережах ГУР

Сили Оборони України звільнили і зачистили село Кругляківка Куп'янського району на Харківщині.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "Воїни підрозділу "Братство" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили та зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району.  

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Операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року".

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Деталі: За даними бійців, росіяни втратили у Кругляківці більше взводу піхоти – їх знищили у ближніх боях. Також окупантів взяли у полон.

Дослівно: "У підсумку операції ворога вибито з населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновано".

ГУРХарківська область
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