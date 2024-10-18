Сили оборони звільнили та зачистили село Кругляківка на Харківщині – ГУР
Сили Оборони України звільнили і зачистили село Кругляківка Куп'янського району на Харківщині.
Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Дослівно: "Воїни підрозділу "Братство" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили та зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району.
Операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року".
⚔️ Штурм Кругляківки ― спецпризначенці ГУР зачистили від росіян важливий район— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) October 18, 2024
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Деталі: За даними бійців, росіяни втратили у Кругляківці більше взводу піхоти – їх знищили у ближніх боях. Також окупантів взяли у полон.
Дослівно: "У підсумку операції ворога вибито з населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновано".