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Силы обороны освободили и зачистили село Кругляковка на Харьковщине – ГУР

Татьяна ОлейникПятница, 18 октября 2024, 18:59
Силы обороны освободили и зачистили село Кругляковка на Харьковщине – ГУР
Скриншот из видео в соцсетях ГУР

Силы Обороны Украины освободили и зачистили село Кругляковка Купянского района Харьковской области.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Воины подразделения "Братство" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района.

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Операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября 2024 года".

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Детали: По данным бойцов, россияне потеряли в Кругляковке больше взвода пехоты – их уничтожили в ближних боях. Также оккупантов взяли в плен.

Дословно: "В итоге операции враг выбит из населенного пункта, пути передвижения оккупантов заминированы".

ГУРХарьковская область
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