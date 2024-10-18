Силы обороны освободили и зачистили село Кругляковка на Харьковщине – ГУР

Скриншот из видео в соцсетях ГУР

Силы Обороны Украины освободили и зачистили село Кругляковка Купянского района Харьковской области.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Воины подразделения "Братство" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района.

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Операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября 2024 года".

⚔️ Штурм Кругляківки ― спецпризначенці ГУР зачистили від росіян важливий район



🔗 https://t.co/vuUKQFunyK pic.twitter.com/prLtozcDuL — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) October 18, 2024

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Детали: По данным бойцов, россияне потеряли в Кругляковке больше взвода пехоты – их уничтожили в ближних боях. Также оккупантов взяли в плен.

Дословно: "В итоге операции враг выбит из населенного пункта, пути передвижения оккупантов заминированы".