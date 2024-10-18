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У Покровську встановлюють "зуби дракона" та радять виїжджати

Євген КізіловП'ятниця, 18 жовтня 2024, 18:57
У Покровську встановлюють зуби дракона та радять виїжджати
Будинок, зруйнований одним з ударів росіян у Покровську. Фото: Getty Images

Ситуація в Покровську на Донеччині погіршується. Місто готується до вторгнення росіян: на вулицях встановлюють фортифікації, містян закликають до евакуації, планів включати зимове опалення немає.

Джерело: Покровська міська військова адміністрація у соцмережах

Дослівно: "Бетонні пірамідки в спальному районі – це, на жаль, сьогодення Покровська. Ворог поступово знищує місто – як свого часу Бахмут та Авдіївку. Як і обіцяли, до останнього на місцях залишаються рятувальники, поліцейські, працівники соціальних служб та комунальники. Але вже точно відомо, що опалювального сезону в місті не буде".

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Деталі: Наразі в місті залишаються 12 тисяч людей і декілька десятків дітей. 40% Покровська повністю без електрики.

Голова Покровської МВА Сергій Добряк просить жителів міста не зволікати та виїжджати геть. За його словами, поки що деінде працюватимуть пункти незламності для обігріву людей, але ситуація зміниться, якщо фронт наближатиметься і обстріли посилюватимуться.

Нагадаємо: У розвідувальному центрі Сил оборони Естонії ще на початку жовтня припустили, що українські війська можуть бути змушені залишити Покровськ до кінця року.

Донецька областьвійнаокупація
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