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В Покровске устанавливают "зубы дракона" и советуют выезжать

Евгений КизиловПятница, 18 октября 2024, 18:57
В Покровске устанавливают зубы дракона и советуют выезжать
Дом, разрушенный одним из ударов россиян в Покровске. Фото: Getty Images

Ситуация в Покровске Донецкой области ухудшается. Город готовится к вторжению россиян: на улицах устанавливают фортификации, горожан призывают к эвакуации, планов включать зимнее отопление нет.

Источник: Покровская городская военная администрация в соцсетях

Дословно: "Бетонные пирамидки в спальном районе – это, к сожалению, настоящее Покровска. Враг постепенно уничтожает город – как в свое время Бахмут и Авдеевку. Как и обещали, до последнего на местах остаются спасатели, полицейские, работники социальных служб и коммунальщики. Но уже точно известно, что отопительного сезона в городе не будет".

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Детали: Сейчас в городе остаются 12 тысяч человек и несколько десятков детей. 40% Покровска полностью без электричества.

Председатель Покровской МВА Сергей Добряк просит жителей города не медлить и выезжать. По его словам, пока кое-где будут работать пункты несокрушимости для обогрева людей, но ситуация изменится, если фронт будет приближаться и обстрелы будут усиливаться.

Напомним: В разведывательном центре Сил обороны Эстонии еще в начале октября предположили, что украинские войска могут быть вынуждены оставить Покровск до конца года.

Донецкая областьвойнаоккупация
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