Британський прем'єр назвав "актом відчаю Росії" участь військ КНДР у війні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що участь північнокорейських військових на боці Росії у війні проти України, якщо це підтвердиться, свідчить про "рівень відчаю" Кремля.

Джерело: Стармер сказав на пресконференції в Берліні в п’ятницю, 18 жовтня, передає "Європейська правда"

Деталі: Стармер сказав, що "бачив повідомлення" про залучення військ Північної Кореї на бік Росії, але не уточнив, чи має такі дані британська сторона.

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"Якщо це правда, то, на мою думку, це свідчить про рівень відчаю… Для мене це видається радше актом відчаю, ніж будь-чим іншим", – додав він.

Прем’єр Британії також згадав про дані, які вказують на виснаження Росії – зокрема те, що війна поглинає 40% її бюджету, а минулого місяця зафіксували найвищий рівень щоденних втрат російських сил за весь час повномасштабного вторгнення.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявив, що близько 11 тисяч піхотинців з КНДР можуть залучити у війну з листопада.

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США висловили стурбованість звістками про те, що північнокорейських військових можуть долучити до війни проти України на боці Росії.

У розвідці Естонії вважають, що участь північнокорейських солдатів у війні на боці Росії не змінить ситуацію на фронті.