Буданов: З 1 листопада 11 тисяч солдатів із КНДР будуть готові воювати проти України

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.

Джерело: Буданов у коментарі The War Zone

Деталі: Очільник ГУР зазначив, що ці війська мають бути готові до бойових дій з 1 листопада, використовуючи російську техніку та боєприпаси. Перший підрозділ із 2600 солдатів буде відправлено до Курщини. Щодо подальших планів переміщення решти північнокорейських військ інформація поки відсутня.

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"У нас зараз немає повної картини", – додав Буданов.

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