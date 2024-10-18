Буданов: З 1 листопада 11 тисяч солдатів із КНДР будуть готові воювати проти України
П'ятниця, 18 жовтня 2024, 10:46
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
Джерело: Буданов у коментарі The War Zone
Деталі: Очільник ГУР зазначив, що ці війська мають бути готові до бойових дій з 1 листопада, використовуючи російську техніку та боєприпаси. Перший підрозділ із 2600 солдатів буде відправлено до Курщини. Щодо подальших планів переміщення решти північнокорейських військ інформація поки відсутня.
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"У нас зараз немає повної картини", – додав Буданов.
Передісторія:
- В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
- 12 жовтня ISW повідомляв, що кілька тисяч північнокорейських солдат проходять підготовку в РФ, їх можуть перекинути в Україну.
- 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України.
- 14 жовтня у своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї.
- 16 жовтня Зеленський додав, що Північна Корея постачає Росії також людей, які мають працювати на російських заводах.
- 17 жовтня Зеленський уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.