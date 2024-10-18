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Буданов: З 1 листопада 11 тисяч солдатів із КНДР будуть готові воювати проти України

Анастасія ПроцП'ятниця, 18 жовтня 2024, 10:46
Буданов: З 1 листопада 11 тисяч солдатів із КНДР будуть готові воювати проти України
БУДАНОВ. ФОТО: УП

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.

Джерело: Буданов у коментарі The War Zone

Деталі: Очільник ГУР зазначив, що ці війська мають бути готові до бойових дій з 1 листопада, використовуючи російську техніку та боєприпаси. Перший підрозділ із 2600 солдатів буде відправлено до Курщини. Щодо подальших планів переміщення решти північнокорейських військ інформація поки відсутня.

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"У нас зараз немає повної картини", – додав Буданов.

Передісторія:

БудановКНДРРосіявійна
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