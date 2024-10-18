Уся Куба лишилася без електрики через масштабну аварію

На Кубі в п'ятницю сталася аварія на одній із головних електростанцій, унаслідок чого без електропостачання залишилася вся країна.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на кубинське Міністерство енергетики

Деталі: Аварія сталася на ТЕЦ Антоніо Гутьєрреса в місті Матансас і призвела до збою в національній електромережі.

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Президент Куби Мігель Діас-Канель написав у соцмережі Х, що тривають роботи з відновлення електропостачання, але коли вони закінчаться, поки невідомо.

10-мільйонному населенню острова рекомендовано перейти в режим жорсткої економії електрики. Усіх працівників, крім екстрених служб, розпущено по домівках. Школи та виші закриті щонайменше до неділі. Закрито також розважальні заклади і практично всю торгівлю.

Видання повідомляє, що перебої з електрикою – не рідкість на Кубі. Їхня причина – застаріле обладнання на електростанціях та енергетичних вузлах, а також нестача палива. США ще в епоху холодної війни запровадили ембарго на експорт на Кубу палива й устаткування, а основні постачальники – Венесуела, Мексика і Росія – останніми роками скоротили свої поставки. Через це Куба змушена закуповувати паливо за значно вищими цінами на спотовому ринку, при тому що економіка країни перебуває на межі банкрутства.