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Вся Куба осталась без электричества из-за масштабной аварии

Евгений КизиловПятница, 18 октября 2024, 21:54
Вся Куба осталась без электричества из-за масштабной аварии
Гавана. Фото: Atlantide Phototravel

На Кубе в пятницу произошла авария на одной из главных электростанций, в результате которой без электроснабжения осталась вся страна.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на кубинское Министерство энергетики

Детали: Авария произошла на ТЭЦ Антонио Гутьерреса в городе Матансас и привела к сбою в национальной электросети.

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель написал в соцсети Х, что ведутся работы по восстановлению электроснабжения, но когда они закончатся, пока неизвестно.

10-миллионному населению острова рекомендовано перейти в режим жёсткой экономии электричества. Все работники, кроме экстренных служб, распущены по домам. Школы и вузы закрыты как минимум до воскресенья. Закрыты также развлекательные заведения и практически вся торговля.

Издание сообщает, что перебои с электричеством – не редкость на Кубе. Их причина – устаревшее оборудование на электростанциях и энергетических узлах, а также недостаток топлива. США ещё в эпоху холодной войны ввели эмбарго на экспорт на Кубу топлива и оборудования, а основные поставщики – Венесуэла, Мексика и Россия – в последние годы сократили свои поставки. Из-за этого Куба вынуждена закупать топливо по значительно более высоким ценам на спотовом рынке, при том что экономика страны находится на грани банкротства.

Кубаэнергетикаавария
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