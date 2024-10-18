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Байден заявив, що консенсусу про далекобійні удари по Росії зараз немає

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 18 жовтня 2024, 21:57
Байден заявив, що консенсусу про далекобійні удари по Росії зараз немає
Джо Байден. Фото - Getty Images

Президент США Джо Байден після переговорів із трьома європейськими лідерами в Берліні у п’ятницю, 18 жовтня, вказав на відсутність змін стосовно дозволу України завдавати далекобійних ударів вглиб Росії.

Джерело: Байден сказав журналістам перед відльотом з Німеччини, передає "Європейська правда"

Деталі: У Байдена спитали, чи існує ймовірність зміни його позиції стосовно застосування Україною далекобійної зброї для ударів вглиб Росії, "що є однією з головних пропозицій, висунутих президентом Зеленським".

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"У зовнішній політиці ніколи не кажуть: "Я ніколи не передумаю". Зараз консенсусу щодо далекобійної зброї немає", – відповів президент США.

Україна прагне використовувати далекобійні ракети для ураження російських авіабаз і військових об'єктів, які використовуються для нападів на українські міста.

У вересні Байден уже натякав на можливість зняття відповідних обмежень на застосування далекобійної зброї Україною, сказавши, що його адміністрація "працює над цим питанням".

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Американський президент був у Берліні з коротким візитом, під час якого обговорив, серед іншого, вторгнення Росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Британії.

БайденСША
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