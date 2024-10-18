Байден заявил, что консенсуса о дальнобойных ударах по России сейчас нет

Президент США Джо Байден после переговоров с тремя европейскими лидерами в Берлине в пятницу, 18 октября, указал на отсутствие изменений относительно разрешения Украины наносить дальнобойные удары вглубь России.

Источник: Байден сказал журналистам перед отлетом из Германии, передает "Европейская правда"

Детали: У Байдена спросили, существует ли вероятность изменения его позиции относительно применения Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России, "что является одним из главных предложений, выдвинутых президентом Зеленским".

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"Во внешней политике никогда не говорят: "Я никогда не передумаю". Сейчас консенсуса по дальнобойному оружию нет", – ответил президент США.

Украина стремится использовать дальнобойные ракеты для поражения российских авиабаз и военных объектов, которые используются для нападений на украинские города.

В сентябре Байден уже намекал на возможность снятия соответствующих ограничений на применение дальнобойного оружия Украиной, сказав, что его администрация "работает над этим вопросом".

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Американский президент был в Берлине с коротким визитом, во время которого обсудил, среди прочего, вторжение России в Украину с лидерами Германии, Франции и Британии.