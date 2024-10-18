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Генштаб: На фронті за добу відбулось майже дві сотні боїв

Тетяна ОлійникП'ятниця, 18 жовтня 2024, 23:22
Генштаб: На фронті за добу відбулось майже дві сотні боїв
Фото - 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Від початку доби 18 жовтня на фронті відбулось 195 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському та Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 18 жовтня

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України два ракетні удари із використанням трьох ракет, 47 авіаударів, скинувши 67 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 674 дрони-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки, Вишневого та Лозової. Українські захисники зупинили всі 23 ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Дружелюбівки, Тернів, Макіївки та Торського. Одне боєзіткнення ще триває.

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На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації штурмував наші позиції поблизу Часового Яру та Ступочок. Сили оборони зупинили обидві атаки загарбників.

На Торецькому напрямку відбулося сім боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Деліївки та Торецька. Всі атаки агресора відбито.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 34 рази атакував у районах Романівки, Селидового, Променя та Михайлівки. Наші захисники відбили 28 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 55 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Желанне Друге, Новодмитрівка, Гірник, Новоселидівка, Курахівка, Георгіївка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Костянтинівка. П’ятдесят одне боєзіткнення завершено, ще чотири – досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник десять разів атакував наші підрозділи біля Новоукраїнки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районах Новоданилівки.

Шість разів ворог марно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Генштаб
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