Генштаб: На фронте за сутки состоялось почти две сотни боев

С начала суток 18 октября на фронте состоялось 195 боевых столкновений, больше всего – на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 18 октября

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с использованием трех ракет, 47 авиаударов, сбросив 67 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 674 дроны-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия у Голубовки, Синьковки, Новоосиново, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой. Украинские защитники остановили все 23 вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского. Одно боестолкновение еще продолжается.

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На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра и Ступочек. Силы обороны остановили обе атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло семь боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Делиевки и Торецка. Все атаки агрессора отбиты.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 34 раза атаковал в районах Романовки, Селидово, Луча и Михайловки. Наши защитники отбили 28 штурмов, еще шесть боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении враг совершил 55 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Желанное Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка. Пятьдесят одно боестолкновение завершено, еще четыре – до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник десять раз атаковал наши подразделения возле Новоукраинки и Богоявленки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоданиловки.

Шесть раз враг напрасно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.