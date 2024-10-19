Обмен пленными: домой вернули еще 95 защитников
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел 58-й обмен военнопленными – домой вернулись еще 95 защитников Украины.
Источник: Координационный штаб и президент Владимир Зеленский в Telegram
Прямая речь Зеленского: "95 наших людей снова дома. Воины, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую области.
Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем день, когда свобода будет возвращена всем, кто находится в российской неволе".
Детали: В Координационном штабе сообщили, что особенностью этого обмена стало то, что домой вернули немало украинцев, которые были осуждены российскими судами и получили длительные сроки заключения (28 человек) и даже пожизненное (20 защитников).
Среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны.
Это люди, которые защищали Мариуполь, Донецкую, Луганскую, Киевскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую области. В частности, среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.
В координационном штабе добавили, что многие освобожденные имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания.
Отмечается, что это уже 58-й обмен, организованный Координационным штабом. Всего из вражеской неволи в результате этих обменов освободили уже 3 767 человек.
За помощь в организации последнего обмена Кондиционный штаб поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты.
Для справки: Родственники и близкие военнопленных или незаконно лишенных свободы гражданских могут зарегистрироваться в Личном кабинете Координационного штаба для передачи и получения всей необходимой информации.