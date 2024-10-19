Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обмен пленными: домой вернули еще 95 защитников

Ирина БалачукСуббота, 19 октября 2024, 00:44
Обмен пленными: домой вернули еще 95 защитников
Фото из Telegram Координационного Штаба

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел 58-й обмен военнопленными – домой вернулись еще 95 защитников Украины.

Источник: Координационный штаб и президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "95 наших людей снова дома. Воины, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую области.

Реклама:

Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем день, когда свобода будет возвращена всем, кто находится в российской неволе".

Детали: В Координационном штабе сообщили, что особенностью этого обмена стало то, что домой вернули немало украинцев, которые были осуждены российскими судами и получили длительные сроки заключения (28 человек) и даже пожизненное (20 защитников).

РЕКЛАМА:

Среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. 

 
Фото из Telegram Координационного Штаба

Это люди, которые защищали Мариуполь, Донецкую, Луганскую, Киевскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую области. В частности, среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров. 

 
Фото из Telegram Координационного Штаба

В координационном штабе добавили, что многие освобожденные имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания.

Отмечается, что это уже 58-й обмен, организованный Координационным штабом. Всего из вражеской неволи в результате этих обменов освободили уже 3 767 человек. 

 
Фото из Telegram Координационного Штаба

За помощь в организации последнего обмена Кондиционный штаб поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты. 

 
Фото из Telegram Координационного Штаба

Для справки: Родственники и близкие военнопленных или незаконно лишенных свободы гражданских могут зарегистрироваться в Личном кабинете Координационного штаба для передачи и получения всей необходимой информации. 

 
Фото из Telegram Координационного Штаба

пленныеобмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский ожидает больше пакетов поддержки Украины на следующей неделе

Динамо вырвало ничью с Шахтером в «украинском классико»

Президент Грузии: Не признаем результаты "российских выборов"

Зеленский приедет в Рейкьявик – премьер Финляндии

Погода в начале недели порадует относительным теплом

Генштаб: ВСУ сдерживают атаки возле Селидово, россияне пытаются прорвать оборону

Все новости...
Домой во время обмена вернулись 34 бойца "Азова" – Прокопенко
Путин продолжает демонстрировать, что не заинтересован в мирных переговорах – ISW
Обломок дрона залетел в окно: в Киеве оперируют женщину – Кличко
Россия выпустила ракеты, тревога в 15 областях – Воздушные силы
Последние новости
23:58
Глава МИД Польши: Европа должна встать на сторону грузинского народа
23:57
ФутболОдни не сумели, другие – не смогли. 6 выводов из матча "Динамо" – "Шахтер"
23:54
Неординарная черная комедия "Каос": почему стоит посмотреть сериал
23:36
Губернатор Воронежской области заявил, что дроны атаковали и повредили 2 предприятия
23:04
Генштаб: Россияне получили жесткий отпор возле Селидово и потеряли почти 200 оккупантов
22:52
Президент Литвы: Результаты выборов в Грузии несовместимы со сближением с ЕС
22:51
тестМожете ли вы отличить украинские слова от суржика
22:37
В Киеве во второй раз объявляли тревогу из-за угрозы БпЛА
22:20
обновляетсяРоссияне запустили несколько групп ударных БпЛА по Украине с разных направлениях
22:15
Как позаботиться о коже рук при наступлении холода? Научные советы
Все новости...
Реклама:
Реклама: