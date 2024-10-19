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Байден, Шольц, Макрон і Стармер обговорили допомогу Україні і План перемоги Зеленського

Ірина БалачукСубота, 19 жовтня 2024, 03:23
Байден, Шольц, Макрон і Стармер обговорили допомогу Україні і План перемоги Зеленського
Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент США Джо Байден на зустрічі у Берліні 18 жовтня. Фото з Facebook німецького уряду

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент США Джо Байден на зустрічі у Берліні 18 жовтня обговорили подальшу допомогу Україні і План перемоги президента Зеленського.

Джерело: пресреліз за результатами зустрічі на сайті німецького уряду

Дослівно з пресрелізу: "Лідери засудили триваючу агресивну війну Росії проти України, обговорили свої плани щодо надання Україні додаткової безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, включаючи використання надзвичайних доходів від заморожених російських активів".

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Деталі: Також сторони обговорили План перемоги президента Зеленського.

"(Лідери – ред.) підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях щодо забезпечення справедливого та тривалого миру, заснованого на міжнародному праві, включаючи Статут Організації Об'єднаних Націй, а також на повазі до суверенітету та територіальної цілісності", – йдеться в повідомленні.

НімеччинаШольцБайденМакрон
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