Байден, Шольц, Макрон и Стармер обсудили помощь Украине и План победы Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден на встрече в Берлине 18 октября. Фото из Facebook немецкого правительства

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден на встрече в Берлине 18 октября обсудили дальнейшую помощь Украине и План победы президента Зеленского.

Источник: пресс-релиз по результатам встречи на сайте немецкого правительства

Дословно из пресс-релиза: "Лидеры осудили продолжающуюся агрессивную войну России против Украины, обсудили свои планы по предоставлению Украине дополнительной помощи в области безопасности, экономической и гуманитарной помощи, включая использование чрезвычайных доходов от замороженных российских активов".

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Детали: Также стороны обсудили План победы президента Зеленского.

"(Лидеры – ред.) подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на международном праве, включая Устав Организации Объединенных Наций, а также на уважении к суверенитету и территориальной целостности", – говорится в сообщении.