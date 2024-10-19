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Нідерланди передадуть Україні розвідувальні БпЛА на суму €42,6 млн

Ірина БалачукСубота, 19 жовтня 2024, 04:04
Нідерланди передадуть Україні розвідувальні БпЛА на суму €42,6 млн
Фото ілюстративне з сайту defensie.nl

Нідерланди поставлять Україні розвідувальні БпЛА DeltaQuad на суму €42,6 млн, повідомляє Міноборони Нідерландів.

Джерело: сайт Міноборони Нідерландів

Дослівно Міноборони: "Голландська компанія DeltaQuad поставить в Україну сучасні безпілотники для розвідки, спостереження та рекогностування. Міністерство оборони придбає безпілотники на суму 42,6 мільйона євро".

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Деталі: Повідомляється, що ця закупівля стане першим конкретним кроком у виконанні Плану дій щодо безпілотників, про який оголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час візиту до України на початку жовтня.

"Неозброєні безпілотники ISR можуть літати на великі відстані. Вони використовуються для отримання інформації з поля бою в режимі реального часу, збору розвідданих та спостереження", – йдеться у повідомленні.  

Міноборони нагадує, що реалізацію Плану дій щодо безпілотників було виділено 400 мільйонів євро, з яких понад 50% припадає на голландську промисловість. Закупівля у DeltaQuad є частиною цих коштів.

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Пряма мова Брекельманса: "Це замовлення у DeltaQuad є важливим і конкретним кроком в рамках нашого плану дій. Україна потребує сучасних безпілотників, які можуть бути доставлені в найкоротші терміни. Добре, що голландська промисловість може зробити свій внесок у це".

Зазначається, що з міркувань безпеки інформація про кількість, типи безпілотників і графіки поставок не розголошується.

Нідерландибезпілотникидопомога Україні
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