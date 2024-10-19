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Нидерланды передадут Украине разведывательные БпЛА на сумму €42,6 млн

Ирина БалачукСуббота, 19 октября 2024, 04:04
Нидерланды передадут Украине разведывательные БпЛА на сумму €42,6 млн
Фото иллюстративное с сайта defensie.nl

Нидерланды поставят Украине разведывательные БпЛА DeltaQuad на сумму €42,6 млн, сообщает Минобороны Нидерландов.

Источник: сайт Минобороны Нидерландов

Дословно Минобороны: "Голландская компания DeltaQuad поставит в Украину современные беспилотники для разведки, наблюдения и рекогносцировки. Министерство обороны приобретет беспилотники на сумму 42,6 миллиона евро".

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Детали: Сообщается, что эта закупка станет первым конкретным шагом в выполнении Плана действий по беспилотникам, о котором объявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс во время визита в Украину вначале октября.

"Невооруженные беспилотники ISR могут летать на большие расстояния. Они используются для получения информации с поля боя в режиме реального времени, сбора разведданных и наблюдения", – говорится в сообщении. 

Минобороны напоминает, что на реализацию Плана действий по беспилотникам было выделено 400 миллионов евро, из которых более 50% приходится на голландскую промышленность. Закупка у DeltaQuad является частью этих средств.

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Прямая речь Брекельманса: "Этот заказ у DeltaQuad является важным и конкретным шагом в рамках нашего плана действий. Украина нуждается в современных беспилотниках, которые могут быть доставлены в кратчайшие сроки. Хорошо, что голландская промышленность может внести свой вклад в это".

Отмечается, что из соображений безопасности информация о количестве, типах беспилотников и графиках поставок не разглашается.

Нидерландыбеспилотникипомощь Украине
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