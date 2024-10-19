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Росія витратила майже €100 млн, щоб зірвати вибори у Молдові – Bloomberg

Ірина БалачукСубота, 19 жовтня 2024, 05:55
Росія витратила майже €100 млн, щоб зірвати вибори у Молдові – Bloomberg
Фото pixabay.com

Росія вклала майже €100 мільйонів євро, щоб зірвати президентські вибори та референдум щодо вступу до ЄС, пише Bloomberg з посиланням на віцепремʼєр-міністерку Молдови Крістіну Герасимов.

Джерело: Bloomberg

Пряма мова Герасимов: "Нашим партнерам має бути зрозуміло одне: ми є полігоном для випробування нових методів - і все, що спрацює в Молдові, буде використано і в інших країнах".

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Деталі: Вона не деталізувала свою заяву про масштаби ймовірного втручання Кремля у вибори. Водночас видання зазначає, що офіційні особи в Кишиневі за останні тижні виявили низку випадків втручання Росії у виборчу кампанію шляхом саботажу та підкупу виборців.

За словами Герасимов, пріоритетом Росії є недопущення вступу Молдови до ЄС шляхом поширення наративу про те, що поворот до Брюсселя рівнозначний вибору війни.

Вона наголосила, що Росія розглядає прокремлівський уряд у Молдові як сильний важіль впливу у конфлікті проти України.

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"Ставки в Молдові досить високі для Росії – вони хочуть тримати Молдову в сірій зоні", – сказала Герасимов.

Молдова прагне приєднатися до ЄС до 2030 року. Країна розраховує на підтримку Заходу в боротьбі з російським втручанням, в тому числі через новий центр стратегічних комунікацій, спрямований на боротьбу з дезінформацією.  

Президентські вибори у Молдові та референдум щодо європейської інтеграції країни відбудуться 20 жовтня.

МолдоваРосіявибори
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