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Россия потратила почти €100 млн, чтобы сорвать выборы в Молдове – Bloomberg

Ирина БалачукСуббота, 19 октября 2024, 05:55
Россия потратила почти €100 млн, чтобы сорвать выборы в Молдове – Bloomberg
Фото pixabay.com

Россия вложила почти €100 миллионов евро, чтобы сорвать президентские выборы и референдум по вступлению в ЕС, пишет Bloomberg со ссылкой на вице-премьер-министра Молдовы Кристину Герасимов.

Источник Bloomberg

Прямая речь Герасимов: "Нашим партнерам должно быть понятно одно: мы являемся полигоном для испытания новых методов – и все, что сработает в Молдове, будет использовано и в других странах".

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Детали: Она не детализировала свое заявление о масштабах вероятного вмешательства Кремля в выборы. В то же время издание отмечает, что официальные лица в Кишиневе за последние недели обнаружили ряд случаев вмешательства России в избирательную кампанию путем саботажа и подкупа избирателей.

По словам Герасимов, приоритетом России является недопущение вступления Молдовы в ЕС путем распространения нарратива о том, что поворот к Брюсселю равнозначен выбору войны.

Она подчеркнула, что Россия рассматривает прокремлевское правительство в Молдове как сильный рычаг влияния в конфликте против Украины.

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"Ставки в Молдове достаточно высоки для России – они хотят держать Молдову в серой зоне", – сказала Герасимов.

Молдова стремится присоединиться к ЕС до 2030 года. Страна рассчитывает на поддержку Запада в борьбе с российским вмешательством, в том числе через новый центр стратегических коммуникаций, направленный на борьбу с дезинформацией.

Президентские выборы в Молдове и референдум по европейской интеграции страны состоятся 20 октября.

МолдоваРосcиявиборы
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