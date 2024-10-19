Ще дев’ятьох цивільних поранено лише на Херсонщині

тракторист, постраждалий при наїзді на вибухівку, фото: херсонська ова

Через російську агресію протягом 18 жовтня в Херсонській області дістали поранення 9 людей.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Уточнюється, що російські військові поцілили в освітній та медичний заклади, адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили автівку "швидкої", автобус та приватні автомобілі.

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За даними влади, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Берислав, Білозерка, Комишани, Станіслав, Садове, Микільське, Одрадокам'янка, Осокорівка, Олександрівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Мала Сейдеменуха, Ольгівка та місто Херсон.