Ще дев’ятьох цивільних поранено лише на Херсонщині
Субота, 19 жовтня 2024, 08:24
Через російську агресію протягом 18 жовтня в Херсонській області дістали поранення 9 людей.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Уточнюється, що російські військові поцілили в освітній та медичний заклади, адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили автівку "швидкої", автобус та приватні автомобілі.
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За даними влади, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Берислав, Білозерка, Комишани, Станіслав, Садове, Микільське, Одрадокам'янка, Осокорівка, Олександрівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Мала Сейдеменуха, Ольгівка та місто Херсон.