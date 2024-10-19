Еще девять гражданских ранены только на Херсонщине
Суббота, 19 октября 2024, 08:24
Из-за российской агрессии в течение 18 октября в Херсонской области получили ранения 9 человек.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Уточняется, что российские военные попали в образовательное и медицинское учреждения, админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 3 многоэтажки и 12 частных домов. Также оккупанты повредили машину "скорой", автобус и частные автомобили.
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По данным властей, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Зеленовка, Берислав, Белозерка, Камышаны, Станислав, Садовое, Никольское, Одрадокаменка, Осокоровка, Александровка, Нововоронцовка, Золотая Балка, Малая Сейдеменуха, Ольговка и город Херсон.