Еще девять гражданских ранены только на Херсонщине

тракторист, пострадавший при наезде на взрывчатку, фото: херсонская ова

Из-за российской агрессии в течение 18 октября в Херсонской области получили ранения 9 человек.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Уточняется, что российские военные попали в образовательное и медицинское учреждения, админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 3 многоэтажки и 12 частных домов. Также оккупанты повредили машину "скорой", автобус и частные автомобили.

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По данным властей, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Зеленовка, Берислав, Белозерка, Камышаны, Станислав, Садовое, Никольское, Одрадокаменка, Осокоровка, Александровка, Нововоронцовка, Золотая Балка, Малая Сейдеменуха, Ольговка и город Херсон.