Сумщина: уночі РФ атакувала об’єкти енергетики та інфраструктури, поранено 7 людей
Субота, 19 жовтня 2024, 08:42
У ніч на 19 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та "Шахеди" – є пошкодження інфраструктури та поранені семеро цивільних.
Джерело: Сумська ОВА
Деталі: Окрім поранених цивільних, влада звітує про пошкодження об'єктів енергетики та інфраструктури. Знеструмлено низку населених пунктів Шосткинщини.
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Засобами ППО 3 "Шахеда" було знищено.
Електропостачання частково відновлено, роботи тривають.