Сумщина: уночі РФ атакувала об’єкти енергетики та інфраструктури, поранено 7 людей

У ніч на 19 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та "Шахеди" – є пошкодження інфраструктури та поранені семеро цивільних.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Окрім поранених цивільних, влада звітує про пошкодження об'єктів енергетики та інфраструктури. Знеструмлено низку населених пунктів Шосткинщини.

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Засобами ППО 3 "Шахеда" було знищено.

Електропостачання частково відновлено, роботи тривають.