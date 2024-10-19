Сумщина: ночью РФ атаковала объекты энергетики и инфраструктуры, ранены 7 человек
Суббота, 19 октября 2024, 08:42
В ночь на 19 октября россияне нанесли авиационный удар по Шосткинской общине Сумской области, применив КАБы и "Шахеды" - есть повреждения инфраструктуры и ранены семеро гражданских.
Источник: Сумская ОВА
Детали: Кроме раненых гражданских, власти отчитываются о повреждении объектов энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины.
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Средствами ПВО 3 "Шахеда" были уничтожены.
Электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются.