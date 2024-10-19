Загинув один з найкращих операторів БПЛА 68 бригади "Саба"

На фронті 18 жовтня загинув молодший сержант Віктор Стельмах з позивним "Саба" 1995 року народження, якого вважали одним з найкращих операторів БПЛА у бригаді.

Джерело: 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша, командир "Саби" Андрій Оністрат

Дослівно бригада: "Він пішов захищати країну з перших днів великої війни. Спочатку в піхоті, згодом почав літати на дронах. Стояв біля витоків створення підрозділу "Шершні Довбуша". Став кращим у своїй справі, навчав інших.

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Звільнився з війська, але довго не зміг без своїх і повернувся назад. Вважав, що мусить боротися з несправедливістю та жорстокістю, яку Росія принесла на нашу землю. Знищив не одну сотню окупантів.

А вчора (18 жовтня – ред.) його не стало...".

Деталі: Оністрат уточнив, що "Саба" - з Рівненщини, на фронті особисто знищив понад 500 росіян.

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Пряма мова Оністрата: "Ми разом задумали і реалізували Шершні Довбуша.

Він навчив величезну кількість пілотів.

Завжди, коли я представляв його комусь, казав - якби всі воювали як Саба ми б війну вже давно виграли".

Деталі: За даними УП, воїн загинув на Покровському напрямку.

"Саба" був головним героєм репортажу УП з лінії Купʼянськ-Лиман у серпні 2023. Тоді його 68 бригада успішно відбивала наступ росіян з боку Луганської області.

Журналісти "Української правди" провели з його екіпажем добу на позиціях.

"Саба" воював поряд зі своїм одногрупником на позивний "Горинь" та "Лугом", з яким він служив з перших днів війни. У бригаді його називають одним з найкращих і найрезультативніших пілотів підрозділу.