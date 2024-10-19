Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Погиб один из лучших операторов БПЛА 68 бригады "Саба"

Ольга Кириленко, Роман ПетренкоСуббота, 19 октября 2024, 09:08
Погиб один из лучших операторов БПЛА 68 бригады Саба
скриншот с видео УП

На фронте 18 октября погиб младший сержант Виктор Стельмах с позывным "Саба" 1995 года рождения, которого считали одним из лучших операторов БПЛА в бригаде.

Источник: 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша, командир "Сабы" Андрей Онистрат

Дословно бригада: "Он пошел защищать страну с первых дней большой войны. Сначала в пехоте, впоследствии начал летать на дронах. Стоял у истоков создания подразделения "Шершни Довбуша". Стал лучшим в своем деле, учил других.

Реклама:

Уволился из армии, но долго не смог без своих и вернулся обратно. Считал, что должен бороться с несправедливостью и жестокостью, которую Россия принесла на нашу землю. Уничтожил не одну сотню оккупантов.

А вчера (18 октября - ред.) его не стало...".

Детали: Онистрат уточнил, что "Саба" - с Ровенщины, на фронте лично уничтожил более 500 россиян.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Онистрата: "Мы вместе задумали и реализовали Шершни Довбуша.

Он обучил огромное количество пилотов.

Всегда, когда я представлял его кому-то, говорил - если бы все воевали как Саба мы бы войну уже давно выиграли".

Детали: По данным УП, воин погиб на Покровском направлении.

"Саба" был главным героем репортажа УП с линии Купянск-Лиман в августе 2023 года. Тогда его 68 бригада успешно отражала наступление россиян со стороны Луганской области.

Журналисты "Украинской правды" провели с его экипажем сутки на позициях.

"Саба" воевал рядом со своим одногруппником с позывным "Горынь" и "Лугом", с которым он служил с первых дней войны. В бригаде его называют одним из лучших и самых результативных пилотов подразделения.

войнапотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Погода в начале недели порадует относительным теплом

Футбол"Динамо" – "Шахтер": ОНЛАЙН

Апелляционный суд в Киеве отменил архитектурный план Львова в пользу застройщика – мэр

Ермак заявил, что для начала переговоров РФ должна отойти на позиции до 24 февраля

Премьер Грузии заявил, что правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции

обновлено, видеоВозле Тель-Авива грузовик въехал в толпу, десятки раненых

Все новости...
война
Палестина против Украины
Россия нанесла ракетный удар по Одессе: повреждена жилая застройка
Британский премьер назвал "актом отчаяния России" участие войск КНДР в войне
Последние новости
18:12
Погода в начале недели порадует относительным теплом
17:51
Часы астронавта миссии "Аполлон-14" были проданы на аукционе за рекордную сумму
17:50
Футбол"Динамо" – "Шахтер": ОНЛАЙН
17:44
Выборы в Грузии: топ-парламентарии из Европы и Канады призвали ЕС не признавать их результат
17:35
видеоВо Львове нетрезвый водитель требовал у патрульных вернуть права, угрожая гранатой
17:34
Футбол"Верес" спасся от поражения в матче с "Ворсклой" в 11 туре УПЛ
17:00
За неделю Нацбанк только продавал валюту
16:47
Генштаб: ВСУ сдерживают атаки возле Селидово, россияне пытаются прорвать оборону
16:35
Полярники показали, как стая пингвинов заинтересованно рассматривает ученого
16:27
Президент Грузии готовит обращение по результатам парламентских выборов
Все новости...
Реклама:
Реклама: