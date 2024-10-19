Погиб один из лучших операторов БПЛА 68 бригады "Саба"
На фронте 18 октября погиб младший сержант Виктор Стельмах с позывным "Саба" 1995 года рождения, которого считали одним из лучших операторов БПЛА в бригаде.
Источник: 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша, командир "Сабы" Андрей Онистрат
Дословно бригада: "Он пошел защищать страну с первых дней большой войны. Сначала в пехоте, впоследствии начал летать на дронах. Стоял у истоков создания подразделения "Шершни Довбуша". Стал лучшим в своем деле, учил других.
Уволился из армии, но долго не смог без своих и вернулся обратно. Считал, что должен бороться с несправедливостью и жестокостью, которую Россия принесла на нашу землю. Уничтожил не одну сотню оккупантов.
А вчера (18 октября - ред.) его не стало...".
Детали: Онистрат уточнил, что "Саба" - с Ровенщины, на фронте лично уничтожил более 500 россиян.
Прямая речь Онистрата: "Мы вместе задумали и реализовали Шершни Довбуша.
Он обучил огромное количество пилотов.
Всегда, когда я представлял его кому-то, говорил - если бы все воевали как Саба мы бы войну уже давно выиграли".
Детали: По данным УП, воин погиб на Покровском направлении.
"Саба" был главным героем репортажа УП с линии Купянск-Лиман в августе 2023 года. Тогда его 68 бригада успешно отражала наступление россиян со стороны Луганской области.
Журналисты "Украинской правды" провели с его экипажем сутки на позициях.
"Саба" воевал рядом со своим одногруппником с позывным "Горынь" и "Лугом", с которым он служил с первых дней войны. В бригаде его называют одним из лучших и самых результативных пилотов подразделения.