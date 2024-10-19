ЗМІ та телеграм-канали публікують відео атаки безпілотників на завод "Кремній" у російському Брянську, який використовують у військовій промисловості.

Джерело: "Радіо свобода", телеграм-канал Astra

Деталі: Видання пише, що це щонайменше четвертий раз, коли підприємство зазнає атак БПЛА.

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Продукцію "Кремній Ел" використовують, крім іншого, у військовій промисловості, наприклад при створенні систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер".

Російський завод "Кремній" горить після атаки безпілотників – ЗМІ https://t.co/vWYGkVOeSn pic.twitter.com/OZD9zpsQer — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 19, 2024

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Влада вночі заявила, що горить "горище нежитлової будівлі", а пожежники "оперативно ліквідували пожежу", а вранці додала, що "один із безпілотників врізався в нежитлову будівлю" і "загоряння не допущено".

Телеграм-канал Astra пише, що місцеві жителі підтверджують атаку на завод.

За даними каналу, "Кремний ЭЛ" - це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ.