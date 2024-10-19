Российский завод "Кремний" горит после атаки беспилотников – СМИ

СМИ и телеграм-каналы публикуют видео атаки беспилотников на завод "Кремний" в российском Брянске, который используют в военной промышленности.

Источник: "Радио свобода", телеграм-канал Astra

Деталі: Издание пишет, что это как минимум четвертый раз, когда предприятие подвергается атакам БПЛА.

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Продукция "Кремний Эл" используется, помимо прочего, в военной промышленности, например при создании систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

Російський завод "Кремній" горить після атаки безпілотників – ЗМІ https://t.co/vWYGkVOeSn pic.twitter.com/OZD9zpsQer — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 19, 2024

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Власти ночью заявили, что горит "чердак нежилого здания", а пожарные "оперативно ликвидировали пожар", а утром добавили, что "один из беспилотников врезался в нежилое здание" и "возгорания не допущено".

Телеграм-канал Astra пишет, что местные жители подтверждают атаку на завод.

По данным канала, "Кремний ЭЛ" — это один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды Минобороны РФ.