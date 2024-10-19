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Румунія піднімала авіацію через порушення кордону "малою повітряною ціллю"

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 19 жовтня 2024, 10:16
Румунія піднімала авіацію через порушення кордону малою повітряною ціллю
коджалак, google maps

В ніч на суботу Румунія підняла авіацію через наближення до її повітряного простору та порушення кордону невеликою повітряною ціллю.

Джерело: заява Міністерства оборони Румунії вранці 19 жовтня, "Європейська правда"

Деталі: Близько 02:30 радари зафіксували в районі Чорного моря "малу повітряну ціль". Оскільки вона рухалася у напрямку держкордону, вирішили піднімати авіацію. У вильоті взяли участь два румунських  F-16 та два іспанських F-18.

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"Сигнал радару вказував на порушення держкордону Румунії близько 4 години ранку у районі Гура-Портіцей", – йдеться у повідомленні. Йдеться про довгу косу уздовж берегу Чорного моря північніше великого портового міста Констанца. 

Після того у прилеглих районах рекомендували оголосити повітряну тривогу. 

"Радари повітряного спостереження постійно відстежували маршрут цілі, що рухалася у напрямку Коджалаку, що в жудці Констанца, з максимальною глибиною проникнення 19 км. Винищувачі візуально не спостерігали її на жодному з етапів", – йдеться у повідомленні.

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Ціль зникла з радарів південніше Коджалака приблизно о 04:30. Повітряну тривогу скасували о 5:10. 

З настанням ранку Міноборони організовує обстеження території у районі можливого падіння цього об’єкта.

Схожий інцидент стався також увечері 17 жовтня. Тоді неідентифікована ціль залетіла вглиб країни на 14 км і зникла з радарів біля населеного пункту Амзача.

У НАТО після цього повідомлення заявили про солідарність з Румунією. Північноатлантичний Альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

Як відомо, у прикордонні на румунському березі Дунаю вже неодноразово знаходили уламки ударних безпілотників, якими Росія атакує українські порти на Дунаї.

Румуніябезпілотники
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