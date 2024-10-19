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Румыния поднимала авиацию из-за нарушения границы "малой воздушной целью"

Мария Емец, Роман ПетренкоСуббота, 19 октября 2024, 10:16
Румыния поднимала авиацию из-за нарушения границы малой воздушной целью
коджалак, google maps

В ночь на субботу Румыния подняла авиацию из-за приближения к ее воздушному пространству и нарушения границы небольшой воздушной целью.

Источник: заявление Министерства обороны Румынии утром 19 октября, "Европейская правда"

Детали: Около 02:30 радары зафиксировали в районе Черного моря "малую воздушную цель". Поскольку она двигалась в направлении госграницы, решили поднимать авиацию. В вылете приняли участие два румынских F-16 и два испанских F-18.

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"Сигнал радара указывал на нарушение госграницы Румынии около 4 часов утра в районе Гура-Портицей", – говорится в сообщении. Речь идет о длинной косе вдоль берега Черного моря севернее крупного портового города Констанца.

После того в прилегающих районах рекомендовали объявить воздушную тревогу.

"Радары воздушного наблюдения постоянно отслеживали маршрут цели, которая двигалась в направлении Коджалака, что в жудке Констанца, с максимальной глубиной проникновения 19 км. Истребители визуально не наблюдали ее ни на одном из этапов", – говорится в сообщении.

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Цель исчезла с радаров южнее Коджалака примерно в 04:30. Воздушную тревогу отменили в 5:10.

С наступлением утра Минобороны организует обследование территории в районе возможного падения этого объекта.

Похожий инцидент произошел также вечером 17 октября. Тогда неидентифицированная цель залетела вглубь страны на 14 км и исчезла с радаров возле населенного пункта Амзача.

В НАТО после этого сообщения заявили о солидарности с Румынией. Североатлантический Альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

Как известно, в пограничье на румынском берегу Дуная уже неоднократно находили обломки ударных беспилотников, которыми Россия атакует украинские порты на Дунае.

Румыниябеспилотники
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