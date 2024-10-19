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Глава МЗС Франції приїхав у Київ та відвідає північний схід України

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 19 жовтня 2024, 12:10
Глава МЗС Франції приїхав у Київ та відвідає північний схід України
скриншот

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у рамках свого візиту в Україну планує поїздку в одну з північно-східних областей, що межують з Росією. 

Джерело: Барро на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві, "Європейська правда"

Деталі: На початку промови Барро зазначив, що Україна бореться не лише за свою незалежність і територіальну цілісність, а й тримає лінію фронту, яка "розділяє Європу і Росію Владіміра Путіна, розділяє свободу і пригнічення". 

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"Наступного дня я поїду на північний схід України, щоб познайомитися з українськими військовими, які протистоять росіянам і докладають усіх зусиль для успіху операції в Курській області", – сказав Барро (цитата наведена за українським синхронним перекладом – Ред.).

Міністр не уточнив, про яку з областей йдеться – Чернігівщину, Харківщину чи Сумщину. 

Нагадаємо, візит Барро є його першим приїздом до Києва після початку роботи уряду Мішеля Барньє. 

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Перед цим Барро і Сибіга мали першу зустріч у Парижі під час європейського турне президента Володимира Зеленського із "планом перемоги". 

ФранціяМЗС
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