Глава МИД Франции приехал в Киев и посетит северо-восток Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в рамках своего визита в Украину планирует поездку в одну из северо-восточных областей, граничащих с Россией.

Источник: Барро на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, "Европейская правда"

Детали: В начале речи Барро отметил, что Украина борется не только за свою независимость и территориальную целостность, но и держит линию фронта, которая "разделяет Европу и Россию Владимира Путина, разделяет свободу и угнетение".

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"На следующий день я поеду на северо-восток Украины, чтобы познакомиться с украинскими военными, которые противостоят россиянам и прилагают все усилия для успеха операции в Курской области", – сказал Барро (цитата приведена по украинскому синхронному переводу – Ред.).

Министр не уточнил, о какой из областей идет речь – Черниговской, Харьковской или Сумской.

Напомним, визит Барро является его первым приездом в Киев после начала работы правительства Мишеля Барнье.

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Перед этим Барро и Сибига имели первую встречу в Париже во время европейского турне президента Владимира Зеленского с "планом победы".