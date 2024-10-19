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ГУР: У Луганську ліквідували майора окупантів

Роман ПетренкоСубота, 19 жовтня 2024, 12:23
ГУР: У Луганську ліквідували майора окупантів
фото: ГУР

У центрі Луганська знищено російського воєнного злочинця — майора Дмитра Первуху, повідомляє Головне управління розвідки.

Джерело: ГУР МО

Деталі: Відомо, що УАЗ з майором вибухнув 18 жовтня об 11:40 в центрі Луганська, він загинув.

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За даними ГУР, Первуха перебував на службі підпорядкованого генштабу ЗС РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий  пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ.

 

На окупованих територіях України Первуха обіймав посаду так званого "начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби".

ГУРвоєнні злочини
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