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ГУР: В Луганске ликвидировали майора оккупантов

Роман ПетренкоСуббота, 19 октября 2024, 12:23
ГУР: В Луганске ликвидировали майора оккупантов
фото: ГУР

В центре Луганска уничтожен российский военный преступник - майор Дмитрий Первуха, сообщает Главное управление разведки.

Источник: ГУР МО

Детали: Известно, что УАЗ с майором взорвался 18 октября в 11:40 в центре Луганска, он погиб.

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По данным ГУР, Первуха находился на службе подчиненного генштабу ВС РФ 273-го разведывательного центра (в/ч 53847), чей пункт постоянной дислокации расположен в городе Новосибирск.

 

На оккупированных территориях Украины Первуха занимал должность так называемого "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы".

ГУРвоенные преступления
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