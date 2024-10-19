ГУР: В Луганске ликвидировали майора оккупантов
Суббота, 19 октября 2024, 12:23
В центре Луганска уничтожен российский военный преступник - майор Дмитрий Первуха, сообщает Главное управление разведки.
Источник: ГУР МО
Детали: Известно, что УАЗ с майором взорвался 18 октября в 11:40 в центре Луганска, он погиб.
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По данным ГУР, Первуха находился на службе подчиненного генштабу ВС РФ 273-го разведывательного центра (в/ч 53847), чей пункт постоянной дислокации расположен в городе Новосибирск.
На оккупированных территориях Украины Первуха занимал должность так называемого "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы".