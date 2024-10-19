ППО працювала до обіду: над Україною збили 42 з майже сотні БПЛА
Субота, 19 жовтня 2024, 12:46
У ніч та до обіду 19 жовтня російські окупанти завдали удару по Україні – захисники збили 42 БПЛА та 4 керованих ракети.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: У небі виявлено понад 100 повітряних цілей: 98 ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69.
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Унаслідок протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 42 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях.
Ще 46 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння поки не надається.
Ракети РФ запускала з акваторії Чорного моря, а БПЛА з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.