ПВО работала до обеда: над Украиной сбили 42 из почти сотни БПЛА
Суббота, 19 октября 2024, 12:46
В ночь и до обеда 19 октября российские оккупанты нанесли удар по Украине - защитники сбили 42 БПЛА и 4 управляемых ракеты.
Источник: Воздушные силы
Детали: В небе обнаружено более 100 воздушных целей: 98 вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69.
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В результате противовоздушного боя сбито 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 42 вражеских БПЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях.
Еще 46 российских беспилотников локационно потеряны, информация о сбитии/падении пока не предоставляется.
Ракеты РФ запускала из акватории Черного моря, а БПЛА из Курска, Ейска и Приморско-Ахтарска.
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