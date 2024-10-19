На Сумщині та Черкащині є загиблі внаслідок нічних ударів

Унаслідок нічних російських атак в Сумській та Черкаській областях загинули по одній людині.

Джерело: Черкаська ОВА, Сумська облпрокуратура

Деталі: Унаслідок масованого удару по Уманському району Черкащини від отриманих поранень загинула жінка 1961 р.н.

Реклама:

Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані, де вона й померла.

Також у Черкаському районі атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Окрім того, "Шахед" поцілив у складське приміщення приватного підприємства.

В одній із будівель у Шостці на Сумщині під завалами виявлено тіло загиблого чоловіка.

РЕКЛАМА:

За оновленими даними, унаслідок нічного авіаудару по місту 8 осіб постраждали та 1 чоловік загинув.