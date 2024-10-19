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В Сумской и Черкасской областях есть погибшие в результате ночных ударов

Роман ПетренкоСуббота, 19 октября 2024, 13:30
В Сумской и Черкасской областях есть погибшие в результате ночных ударов
фото: облпрокуратура сумщины

В результате ночных российских атак в Сумской и Черкасской областях погибли по одному человеку.

Источник: Черкасская ОВА, Сумская облпрокуратура

Детали: В результате массированного удара по Уманскому району Черкасской области от полученных ранений погибла женщина 1961 г.р.

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Ее доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, где она и умерла.

Также в Черкасском районе атакован объект критической инфраструктуры. Кроме того, "Шахед" попал в складское помещение частного предприятия.

В одном из зданий в Шостке Сумской области под завалами обнаружено тело погибшего мужчины.

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По обновленным данным, в результате ночного авиаудара по городу 8 человек пострадали и 1 человек погиб.

Сумская областьЧеркасская областьобстрелпотери в войне
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