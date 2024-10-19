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Син арештованої глави Хмельницького МСЕК позбувається свого бізнесу – розслідування

Роман ПетренкоСубота, 19 жовтня 2024, 14:55
Син арештованої глави Хмельницького МСЕК позбувається свого бізнесу – розслідування
олександр та катерина крупи, фото: тетяна крупа

Олександр Крупа, син Тетяни Крупи, яка зараз перебуває під вартою у київському СІЗО за підозрою у незаконному збагаченні, почав активно позбуватись бізнесу.

Джерело: розслідування NGL Media

Деталі: Зокрема, Крупа уже продав дві будівельні компанії "Вест-Естейт" і "Естейт Плюс". Перша компанія, до слова, зараз будує великий житловий комплекс Argo біля озера на півночі Хмельницького.

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Журналісти розслідували родинний бізнес Круп і виявили, що усі члени є успішними бізнесменами.

 

Зокрема, останні 8 років Тетяна, Володимир (чоловік) та Олександр (син) Крупи є власниками компанії "Солар-Інвест", яка займається альтернативною енергетикою (виробництво електроенергії сонячними панелями).

37-річна Катерина Крупа, дружина Олександра, до 2022 року працювала у Центрально-західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. До того вона працювала в управлінні праці та соціального захисту Хмельницької міськради. 

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Згідно з декларацією, у 2022 році її річна зарплата склала 21,5 тис. грн, а у 2020 році лише 795 грн. Ймовірно, це зумовлено декретною відпусткою, адже в цей період вона народила доньку і почала активно займатись бізнесом – вона просувала родинний бізнес з продажу сирів.

У квітні 2023 року Катерина Крупа разом зі своїм чоловіком Олександром та хмельницьким підприємцем Андрієм Кримінським стала засновницею польської компанії Novis Food, зареєстрованої у Вроцлаві.

Крім того, на державних посадах працювала і трохи дальша родина – 37-річний Євген Трояновський та 38-річний Сергій Бомок – племінники Круп. Останній працював раніше разом зі своєю тіткою в обласному МСЕК. Зараз обіймає посаду заступника директора Хмельницького обласного серцево-судинного центру з економічних питань. Він також мав спільну нерухомість з родиною Круп, а його брат Андрій Бомок є давнім бізнес-партнером Катерини і Олександра Круп.  

Загалом у Круп та їхніх родичів багато земельних ділянок – майже 63 га. Частину цієї землі у них орендують великі фермерські господарства, на інших встановлені сонячні панелі "Солар-Інвест".

Видання позначило об’єкти нерухомості сім’ї Круп на карті. 

 

Видання нагадує, що у квартирі і робочому кабінеті Тетяни Крупи виявили готівкою у різних валютах понад 164 млн грн.

Нагадаємо:

  • В ході розслідування фактів незаконного оформлення інвалідності чоловікам-ухилянтам правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
  • У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
  • Крім того, вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.
  • Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.

Хмельниччинакорупція
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