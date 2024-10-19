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Сын арестованной главы Хмельницкого МСЭК избавляется от своего бизнеса - расследование

Роман ПетренкоСуббота, 19 октября 2024, 14:55
Сын арестованной главы Хмельницкого МСЭК избавляется от своего бизнеса - расследование
Александр и Екатерина Крупы, фото: Татьяна Крупа

Александр Крупа, сын Татьяны Крупы, которая сейчас находится под стражей в киевском СИЗО по подозрению в незаконном обогащении, начал активно избавляться от бизнеса.

Источник: расследование NGL Media

Детали: В частности, Крупа уже продал две строительные компании "Вест-Эстейт" и "Эстейт Плюс". Первая компания, к слову, сейчас строит большой жилой комплекс Argo у озера на севере Хмельницкого.

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Журналисты расследовали семейный бизнес Круп и обнаружили, что все члены являются успешными бизнесменами.

 

В частности, последние 8 лет Татьяна, Владимир (муж) и Александр (сын) Крупы являются владельцами компании "Солар-Инвест", которая занимается альтернативной энергетикой (производство электроэнергии солнечными панелями).

37-летняя Екатерина Крупа, жена Александра, до 2022 года работала в Центрально-западном межрегиональном управлении Министерства юстиции. До того она работала в управлении труда и социальной защиты Хмельницкого горсовета.

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Согласно декларации, в 2022 году ее годовая зарплата составила 21,5 тыс. грн, а в 2020 году только 795 грн. Вероятно, это обусловлено декретным отпуском, ведь в этот период она родила дочь и начала активно заниматься бизнесом - она продвигала семейный бизнес по продаже сыров.

В апреле 2023 года Екатерина Крупа вместе со своим мужем Александром и хмельницким предпринимателем Андреем Крыминским стала основательницей польской компании Novis Food, зарегистрированной во Вроцлаве.

Кроме того, на государственных должностях работала и немного дальше семья - 37-летний Евгений Трояновский и 38-летний Сергей Бомок - племянники Круп. Последний работал раньше вместе со своей тетей в областном МСЭК. Сейчас занимает должность заместителя директора Хмельницкого областного сердечно-сосудистого центра по экономическим вопросам. Он также имел общую недвижимость с семьей Круп, а его брат Андрей Бомок является давним бизнес-партнером Екатерины и Александра Круп.

Всего у Круп и их родственников много земельных участков - почти 63 га. Часть этой земли у них арендуют крупные фермерские хозяйства, на других установлены солнечные панели "Солар-Инвест".

Издание обозначило объекты недвижимости семьи Круп на карте.

 

Издание напоминает, что в квартире и рабочем кабинете Татьяны Крупы обнаружили наличными в разных валютах более 164 млн грн.

Напомним:

  • В ходе расследования фактов незаконного оформления инвалидности мужчинам-уклонистам правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и по месту жительства руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
  • У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долларов США, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.
  • Кроме того, дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс долларов США, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты.
  • Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полмиллионом долларов США.

Хмельнитчинакоррупция
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