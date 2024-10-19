Порошенко заявив, що захищав Київ 24 лютого, коли "вся влада здриснула"

П’ятий президент Петро Порошенко розповів, що у перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого захищав Київ зі зброєю в руках, доки, за його словами, влада втекла зі столиці.

Джерело: Порошенко в інтерв’ю телеканалу "Прямий"

Пряма мова Порошенка: "Позиції щодо боротьби з корупцією мають бути рішучі, ефективні, і повернути довіру людей, як це було у перші години широкомасштабного вторгнення.

Реклама:

І я тут, зі зброєю в руках, коли вся влада здриснула з Києва, ми сформували батальйони, і в рамках 206 батальйону ми забезпечили евакуацію з Бучі, Гостомеля, Ірпеня, блокпости, роздача зброї, і, врешті-решт, захист Києва від російських загарбників".

Деталі: Таким чином Порошенко коментував План перемоги чинної влади.

Читайте також: Три найдовші дні лютого. Як почалася велика війна, в яку ніхто не вірив