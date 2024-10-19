Порошенко заявил, что защищал Киев 24 февраля, когда "вся власть сдернула"

Пятый президент Петр Порошенко рассказал, что в первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля защищал Киев с оружием в руках, пока, по его словам, власти скрылись из столицы.

Источник: Порошенко в интервью телеканалу "Прямой"

Прямая речь Порошенко: "Позиции по борьбе с коррупцией должны быть решительны, эффективны и вернуть доверие людей, как это было в первые часы широкомасштабного вторжения.

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И я здесь, с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева, мы сформировали батальоны, и в рамках 206 батальона мы обеспечили эвакуацию из Бучи, Гостомеля, Ирпеня, блокпосты, раздача оружия, и, в конце концов, защиту Киева от российских захватчиков".

Детали: Таким образом, Порошенко комментировал План победы действующей власти.

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