Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Стефанішина: Вступ до НАТО без окупованих територій не обговорюється

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 19 жовтня 2024, 17:15
Стефанішина: Вступ до НАТО без окупованих територій не обговорюється
Ольга Стефанішина, фото Getty Images

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що питання вступу України до НАТО без тимчасово окупованих Росією територій не обговорювалося.

Джерело: заява Стефанішиної, яку наводить "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне"

Пряма мова: "Таких розмов (про вступ України в НАТО без окупованих територій – ред.) не було. Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється. Це не є предметом дискусій".

Реклама:

Деталі: За її словами, членство України в НАТО можливе вже після завершення війни, проте у процесі після запрошення ситуація може змінюватися.

"Після запрошення складається протокол про приєднання, в якому зазначають і терміни, і реформи, які потрібно зробити. Це не страшні реформи. Але це пізніше. Зараз запрошення. І воно взагалі не обговорюється ні просуванням на фронті, ні територіями", – підкреслила Стефанішина.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський представив свій План перемоги, який складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.

РЕКЛАМА:

Раніше в Білому домі, коментуючи План перемоги, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс. 

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки. 

Кабінет міністрівНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Львові дозволять Bolt та Uklon працювати в комендантську годину

В Офісі президента ще шукають заміну Костіну: знайти "незашквареного" проблематично – джерела

Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Костіна

Зеленський: Росія втратила у війні вже 650 тисяч убитими і пораненими

фотоКількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Харківщину зросла до 21, з них 5 дітей

ISW: Брак грошей і людей змусить Путіна міняти спосіб ведення війни

Усі новини...
Кабінет міністрів
Українці кажуть, що не помітили змін в діяльності уряду після нових призначень
Кабмін просять виділити 1 млн гривень на ексгумації жертв Волинської трагедії
НАН прогнозує, що до 2051 українців може бути лиш 25 млн – щоб змінити це, Кабмін затвердив стратегію
Останні новини
14:52
Частіше, ніж від ДТП: вчені з’ясували, що через газові плити щороку помирають 40 тисяч європейців
14:46
Найдовша повітряна тривога для Хмельниччини з початку війни: сили ППО знищили 10 БпЛА
14:29
У Львові дозволять Bolt та Uklon працювати в комендантську годину
14:25
Акції Philips впали на 16% за день вперше за 26 років: причини
14:21
Формула-1Сайнс: Мені шкода, що я покидаю Ferrari
14:08
Українці отримали перші виплати "Національного кешбеку": деталі
14:07
Поки бойового контакту ЗСУ із північнокорейцями не було – ОТУ "Сіверськ"
14:05
Книга року BBC-2024 оголосила довгі списки
14:02
Українці найчастіше отримують інформацію через Telegram і YouTube – опитування  
13:59
НАТО підтверджує присутність солдат КНДР у Курській області РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: