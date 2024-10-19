Стефанішина: Вступ до НАТО без окупованих територій не обговорюється

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що питання вступу України до НАТО без тимчасово окупованих Росією територій не обговорювалося.

Джерело: заява Стефанішиної, яку наводить "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне"

Пряма мова: "Таких розмов (про вступ України в НАТО без окупованих територій – ред.) не було. Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється. Це не є предметом дискусій".

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Деталі: За її словами, членство України в НАТО можливе вже після завершення війни, проте у процесі після запрошення ситуація може змінюватися.

"Після запрошення складається протокол про приєднання, в якому зазначають і терміни, і реформи, які потрібно зробити. Це не страшні реформи. Але це пізніше. Зараз запрошення. І воно взагалі не обговорюється ні просуванням на фронті, ні територіями", – підкреслила Стефанішина.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський представив свій План перемоги, який складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.

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Раніше в Білому домі, коментуючи План перемоги, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки.