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Стефанишина: Вступление в НАТО без оккупированных территорий не обсуждается

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 19 октября 2024, 17:15
Стефанишина: Вступление в НАТО без оккупированных территорий не обсуждается
Ольга Стефанишина, фото Getty Images

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО без временно оккупированных Россией территорий не обсуждался.

Источник: заявление Стефанишиной, которое приводит "Европейская правда" со ссылкой на "Суспільне"

Прямая речь: "Таких разговоров (о вступлении Украины в НАТО без оккупированных территорий – ред.) не было. Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года и это не обсуждается. Это не является предметом дискуссий".

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Детали: По ее словам, членство Украины в НАТО возможно уже после завершения войны, однако в процессе после приглашения ситуация может меняться.

"После приглашения составляется протокол о присоединении, в котором отмечают и сроки, и реформы, которые нужно сделать. Это не страшные реформы. Но это позже. Сейчас приглашение. И оно вообще не обсуждается ни продвижением на фронте, ни территориями", – подчеркнула она.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский представил свой План победы, который состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО.

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Ранее в Белом доме, комментируя План победы, заявили, что в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности.

Кабинет министровНАТО
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