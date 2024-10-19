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Британія попередила Китай, що його допомога РФ може зашкодити стосункам з Європою

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 19 жовтня 2024, 18:14
Британія попередила Китай, що його допомога РФ може зашкодити стосункам з Європою
Девід Леммі, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі закликав Китай розслідувати звинувачення у постачанні зброї Росії для використання у війні проти України, заявивши, що це може зашкодити стосункам Китаю з Європою. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Заява британського міністра пролунала на тлі рішення США запровадити санкції на китайські компанії, що виробляють зброю для РФ.

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В ході візиту до Китаю Леммі заявив міністру закордонних справ Ван І, що Британія і Китай мають "спільну зацікавленість в європейському мирі та припиненні війни" в Україні.

За його словами, китайські військові поставки до Росії "ризикують зашкодити відносинам Китаю з Європою, водночас допомагаючи підтримувати війну" проти України.

Що передувало: США неодноразово застерігали Китай від підтримки російської оборонної промисловості та запровадили сотні санкцій, спрямованих на обмеження можливостей Москви використовувати певні технології у військових цілях.

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У вересні заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля з ведення війни проти України.

Велика БританіяКитайРосіявійна
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